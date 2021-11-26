Волейболисты воронежского клуба «Кристалл-Черкизово» победили «Ставрополь-СГАУ»

Хозяева площадки не устояли перед напором воронежцев. Фото: cspsk-vrn.ru

«Кристалл-Черкизово» начал третий тур Высшей лиги «Б»», игры которого проходят в Ставрополе, с победы над хозяевами площадки. В первых двух партиях подопечные Дмитрия Митрофанова выиграли с одинаковым счетом 25:19. А вот в третьем сете волейболисты «Ставрополя-СГАУ» смогли ликвидировать солидное отставание - 13:18 и сделать счет – 1:2. Но большего воронежцы им сделать не позволили - они выиграли четвертый сет, а вместе с ним и матч.

- Есть отдельные моменты, где команда «Кристалл-Черкизово» допустила ряд ошибок в третьей партии и в результате уступила в ней со счётом 21:25. В четвёртой партии внесли корректировки в игру и уверенно завершили сет - 25:20, а соответственно и весь матч, - отметил президент федерации волейбола Воронежской области Игорь Балашёв.

26 и 28 ноября наши волейболисты сыграют с командой «Ростов-Волей», которая идет на четвертом месте турнирной таблицы Высшей лиги «Б» («Кристалл-Черкизово» пока шестой). А 27 ноября состоится еще одна встреча со «Ставрополем-СГАУ».