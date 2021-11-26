Департамент образования Воронежской области: информация о взятии ПЦР тестов в детских садах - фейк

Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области дал комментарий по поводу информации о якобы взятии обязательных ПЦР тестов в детских садах. «Страшилки» родители узнают из соцсетей и чатов. Ведомство назвало эти сообщения фейком.

- Взятие ПЦР теста у ребенка может быть произведено только с согласия родителя, исключительно в случаях установления признаков болезни или по инициативе родителей при определении контактного круга в семье, только в медицинском учреждении и ни в коем случае не в детском саду, - уточнили в департаменте.