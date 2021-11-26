Воронежец перевел 40 тысяч аферистам, пытаясь купить билеты на поезд по интернету

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Житель Центрального района Воронежа заплатил более 40 тысяч рублей мошенникам, собираясь купить билеты на поезд в Москву онлайн. 67-летний мужчина попал на сайт-двойник. Воронежец выбрал в интернете поезд, купе и место, оплату по реквизитам, указанным на сайте, введя данные банковской карты, срок ее действия, а также CCV-код, расположенный на тыльной стороне. По окончании операции на сайте всплыло «окно», где было указано, что оплата не прошла, так как произошла ошибка в банке. Воронежец произвел операцию повторно. Ситуация повторилась. После этого мужчина позвонил на «горячую линию» банка, чтобы узнать, из-за чего неполадки. И узнал от работника, что деньги дважды списались, 43838 рублей с карты испарилось.

Будьте внимательны при переводе денег по неизвестным реквизитам. Потом что воронежцы ежедневно становятся жертвами дистанционных мошенников. Только за прошедшие сутки в полицию поступило девять заявлений. Аферисты представлялись сотрудниками службы безопасности банка, сообщая воронежцам, что хакеры пытаются снять деньги с их карт или оформить на них кредит. А также обманывали при покупке-продаже товаров через сайт бесплатных объявлений. Общий ущерб потерпевших составил более двух миллионов рублей.