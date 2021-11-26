Воронежские тяжелоатлеты завоевали три золота и серебро на престижном всероссийском турнире

Даниил Горбачёв стал победителем абсолютного первенства. Фото: cspsk-vrn.ru

Воронежские тяжелоатлеты отлично выступили на всероссийском турнире «Серебряный гриф» на призы заслуженного мастера спорта России Бориса Серёгина. Соревнования проходили в Туле. Все наши парни, завоевавшие медали, выступали в возрастной категории не старше 17 лет.

Воронежский спортсмен Даниил Горбачёв стал победителем абсолютного первенства. Еще двое наших парней заняли почти весь пьедестал весовой категории до 61 кг. Егор Поротиков выиграл соревнования, подняв в сумме двух упражнений (рывок, толчок) 186 кг. Вторым в этом весе стал его товарищ по команде Владислав Голубятников с результатом в 178 кг. Все трое ребят тренируются у Василия Дмитроченкова и Ольги Лукьянович.

Также с золотом турнира вернулся из Тулы Антон Каплин. В весе до 102 кг он поднял 211 кг. Антон работает под руководством Дмитрия Чернышёва. Все спортсмены - воспитанники СШОР № 38.

- Представители команды Воронежской области достойно выступил, показали хороший результат в своих весовых категориях. Отдельно отмечу Даниила Горбачёва, ставшего абсолютным чемпионом турнира в возрастной группе до 17 лет. Надеюсь на дальнейший рост результатов у этих ребят, - подвел итоги соревнований в интервью региональному Центру спортивной подготовки сборных команд главный тренер сборной Воронежской области по тяжелой атлетике Игорь Чернышёв.