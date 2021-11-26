В Воронеже 130 классов в 68 школах закрыли из-за ковида

В Воронеже из-за коронавируса закрыли 130 классов в 68 школах. В мэрии отметили, что в интересах безопасности детей в сегодняшних условиях изменили подход к карантину: очное обучение прекращается при выявлении в классе одного заболевшего ученика, а не двух, как ранее.

В Воронеже в 3,7 раза по сравнению с прошлым осенним сезоном подскочила заболеваемость ковидом среди детей. Таким коварным оказался штамм «дельта». По данным областной детской больницы №2, за полные три месяца осени прошлого года госпитализация потребовалась 211 детям, а в этом году за еще не закончившуюся осень - уже 783.

Кроме того, 15 классов в пяти школах закрыли по ОРВИ в связи с сезонным всплеском заболеваемости.