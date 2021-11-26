В Воронежскую область привезли более 140 тысяч доз вакцины от гриппа

В Воронежскую область поступила очередная партия противогриппозной вакцины - 148 120 доз «Ультрикс квадри» уже распределили по медицинским организациям города и области, сообщили в региональном департаменте здравоохранения.

Привиться могут дети и взрослые, включая беременных, в поликлинике по месту прикрепления. Сделать это можно бесплатно.

- Вакцинация снижает заболеваемость и смертность от гриппа, особенно, от его осложнений, от обострения и отягощения сердечно-сосудистых, легочных заболеваний и других хронических патологий, - отметили в облздраве.

На сегодняшний момент привито от гриппа в Воронежской области 313 489 человек, из них 178 587 - дети. Кроме того, работодатели вакцинировали 47 403 сотрудников.