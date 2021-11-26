В Воронеже в последнее воскресенье ноября потеплеет до +7

В конце ноября в Воронеже будет тепло, но польют сильные дожди. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Конец ноября порадует воронежцев теплом. Плюсовую температуру на выходных и в первые дни следующей недели синоптики прогнозируют и ночью, и днем.

- Днем 28 и 29 ноября столбик термометра поднимется очень высоко для конца осени – до +7…+9 градусов. Причина такого резкого изменения погоды – приход воздушных масс со Средиземноморья, с Северной Африки, точнее, с Алжира. Температура днем будет повышаться в ближайшие дни до вторника, 30 ноября. Потом она немного понизится. Возрастает вероятность сильных дождей. Настоящей зимы стоит ждать не раньше 5 декабря, когда нынешний циклон потеснит антициклон, формирующийся над Атлантикой, - рассказали в Воронежском гидрометцентре.

В субботу, 27 ноября, ночью вместо юго-западного подует юго-восточный ветер. Метеорологи обещают пасмурную погоду при -3 градусах. Днем будет облачно, потеплеет до +3.

В ночь на воскресенье, 28 ноября, польет сильный дождь при +2 градусах. Днем столбик термометра поднимется до +7. Дождь ослабеет.

В понедельник, 29 ноября, по-прежнему с небес будет накрапывать. При этом будет уже совсем тепло для темного времени суток конца ноября - +4 градуса. Днем подует южный ветер, снова польет сильный дождь. Температура поднимется до +9.

В ночь на вторник, 30 ноября, вновь вернется юго-западный ветер. Дождь не ослабеет. Синоптики обещают +6 градусов. Такая же температура будет и днем. Дождь не прекратится, но будет уже небольшим.