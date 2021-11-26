Воронежский технический университет из-за ситуации с ковидом перешел на смешанный формат обучения

ВГТУ с 29 ноября из-за ситуации с коронавирусом перейдет на обучение в смешанном формате. В техуниверситете продлили дистанционку для лекций. А вот практика и лабораторные, индивидуальные и групповые занятия, а также подготовка выпускных квалификационных работ будут проводить очно в учебных корпусах вуза. Об этом сообщил проректор по воспитательной работе опорного вуза Антон Ходунов.

Он добавил, что систему допуска в университет по QR-кодам вводить не планируется, но на территории университета необходимо соблюдать все санитарные требования, в том числе масочный режим.

Напомним, ранее о продлении дистанта объявил ВГУ.