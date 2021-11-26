Воронежец за 6 тысяч рублей помог мошенникам обналичить 6 миллионов

В. Воронеже будут судить 27-летнего мужчину за мошенничество с использованием заведомо подложного документа.

В конце июля 2020 года мужчина за денежное вознаграждение предоставил в банк заведомо подложное удостоверение комиссии по трудовым спорам, что фирма якобы задолжала ему по заработной плате около 6,4 млн рублей. На самом деле он не работал в организации. А за услугу получил всего 6 000 рублей. Зато мошенники после этого смогли обналичить миллионы.

Уголовное дело направили в Ленинский райсуд, сообщили в прокуратуре Воронежской области.