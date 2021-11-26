В Воронеже адвокатесса из-за 150 тысяч состряпала подложное решение суда в пользу клиентки

Железнодорожный суд дал два года условно 42-летней адвокатессе, нажившейся на разводе своей клиентки. Причем обманула доверительницу на 150 тысяч рублей, хотя должна была блюсти интересы своей клиентки. Уголовное дело было возбуждено в отношении адвоката на основании материалов, предоставленных УФСБ по Воронежской области.

В апреле 2018 года 44-летняя жительница Воронежа обратилась к юристу для представления ее интересов в гражданском деле о разделе совместного имущества с бывшим мужем. Адвокатесса запросила 150 тысяч рублей за то, что сможет договориться с судом о решении в пользу клиентки. Причем у нее не было никаких рычагов влияния на суд. Доверительница передала ей 50 тысяч, а остальное обещала отдать после рассмотрения дела.

В октябре 2018 года суд вынес решение в пользу мужа, но адвокат не захотела терять деньги и сообщила клиентке информацию об обратном. И даже передала подложное решение суда, которое сама и напечатала. После чего доверительница заплатила ей оставшуюся часть вознаграждения.

Обман вскрылся только в 2021 году: муж подал иск о выселении из квартиры бывшей жены. Тут-то женщина и узнала правду, после чего обратилась к правоохранителям.

За мошенничество с причинением значительного ущерба женщине назначили два года условно с лишением права заниматься адвокатской деятельностью в течение трех лет.