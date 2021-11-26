Воронеж
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
-1°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество26 ноября 2021 5:05

Умер глава Новохоперского района Воронежской области

Виктора Петрова не стало на 65-м году жизни
Ярослав ИВАНОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Виктор Петров, фото nhoper.ru

Виктор Петров, фото nhoper.ru

Умер глава Новохоперского района Виктор Петров. Он скончался после продолжительной болезни на 65-м году жизни. Об этом сообщили в правительстве Воронежской области, отметив, что Петров был одним из самых опытных и образованных управленцев. И это неслучайно: Виктор Тихонович начинал работать педагогом - сначала учителем начальных классов Ильменской восьмилетней школы Новохоперского района, потом директором школы-интерната в Новохоперске. В 1996 году был избран главой Новохоперского района. И руководил им 25 лет.

Свои соболезнования родным и близким чиновника выразил губернатор Александр Гусев и члены правительства региона.