Умер глава Новохоперского района Воронежской области

Виктор Петров, фото nhoper.ru

Умер глава Новохоперского района Виктор Петров. Он скончался после продолжительной болезни на 65-м году жизни. Об этом сообщили в правительстве Воронежской области, отметив, что Петров был одним из самых опытных и образованных управленцев. И это неслучайно: Виктор Тихонович начинал работать педагогом - сначала учителем начальных классов Ильменской восьмилетней школы Новохоперского района, потом директором школы-интерната в Новохоперске. В 1996 году был избран главой Новохоперского района. И руководил им 25 лет.

Свои соболезнования родным и близким чиновника выразил губернатор Александр Гусев и члены правительства региона.