«Факел» пострадал от неверных решений арбитра

Dстреча завершилась победой «Акрона» 2:0, и получается, что решающий гол был забит с несуществующего пенальти. Фото со страницы ФК «Факел» в VK.

Экспертно-судейская комиссия при президенте РФС рассмотрела эпизоды с назначением пенальти в ворота «Факела» в матче 23-го тура ФНЛ против «Акрона» и не назначенным 11-метровым в ворота тольяттинского клуба. Оба решения арбитра признаны ошибочными.

Во-первых, судья Ян Бобровский ошибочно назначил 11-метровый удар в ворота «Факела» на 12-й минуте. Эксперты пришли к выводу, что контакт между 10-м номером гостей Неманьей Пейчиновичем с атакующим игроком соперника в собственной штрафной площади является недостаточным для назначения 11-метрового удара.

Во-вторых, Бобровский ошибочно не назначил 11-метровый удар в ворота «Акрона» на 26-й минуте. Эксперты уверены, игра рукой Константина Савичева должна была караться пенальти.

Напомним, что встреча завершилась победой «Акрона» 2:0, и получается, что решающий гол был забит с несуществующего пенальти.