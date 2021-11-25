За убийство отца и кражу жителя Воронежской области посадили на 11 лет

Обвиняемый закопал тело погибшего во дворе, где его 17 апреля обнаружили сотрудники полиции. Фото СУ СК РФ по Воронежской области.

20-летний житель Бутурлиновского района признан виновным в соответствии с ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство) и п.п. «б», «в» ч.2 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение, с причинением значительного ущерба гражданину). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Воронежской области.

Вечером 24 марта этого года в одном из домов в селе Васильевка Бутурлиновского района сын избил 57-летнего отца, а затем задушил его веревкой.

Позже обвиняемый закопал тело погибшего во дворе, где его 17 апреля обнаружили сотрудники полиции, проводившие обыск в связи с подозрением парня в совершении кражи. 14 апреля обвиняемый вынул стекло в окне и проник в сельский магазин, откуда похитил 30 тысяч рублей и скрылся.

В результате за кражу и убийство мужчину приговорили к десяти годам лишения свободы. Кроме того, суд отменил условное наказание за ранее совершенную кражу, и по совокупности приговоров отправил в исправительной колонию строгого режима на 11 лет. Приговор в законную силу не вступил.