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Происшествия25 ноября 2021 15:58

За убийство отца и кражу жителя Воронежской области посадили на 11 лет

20-летний житель села Васильевка Бутурлиновского района задушил родителя веревкой
Алексей СЕРГУНИН
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Обвиняемый закопал тело погибшего во дворе, где его 17 апреля обнаружили сотрудники полиции. Фото СУ СК РФ по Воронежской области.

Обвиняемый закопал тело погибшего во дворе, где его 17 апреля обнаружили сотрудники полиции. Фото СУ СК РФ по Воронежской области.

20-летний житель Бутурлиновского района признан виновным в соответствии с ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство) и п.п. «б», «в» ч.2 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение, с причинением значительного ущерба гражданину). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Воронежской области.

Вечером 24 марта этого года в одном из домов в селе Васильевка Бутурлиновского района сын избил 57-летнего отца, а затем задушил его веревкой.

Позже обвиняемый закопал тело погибшего во дворе, где его 17 апреля обнаружили сотрудники полиции, проводившие обыск в связи с подозрением парня в совершении кражи. 14 апреля обвиняемый вынул стекло в окне и проник в сельский магазин, откуда похитил 30 тысяч рублей и скрылся.

В результате за кражу и убийство мужчину приговорили к десяти годам лишения свободы. Кроме того, суд отменил условное наказание за ранее совершенную кражу, и по совокупности приговоров отправил в исправительной колонию строгого режима на 11 лет. Приговор в законную силу не вступил.