Отечественные авто и иномарки: какие машины выбирают жители Воронежа

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Более половины россиян (53%) имеют в семье как минимум одну машину, из которых 22% приходится на отечественные автомобили, а 78% — на иномарки, выяснила дочерняя компания Сбера СберСтрахование, опросив жителей 37 российских городов с населением более 500 тыс. человек.

Самые высокие показатели по наличию иномарок отмечены во Владивостоке (98%), Хабаровске (97%), Москве и Иркутске (по 91%), Санкт-Петербурге (89%) и Красноярске (88%).В Воронеже доля владения иномарками чуть ниже среднероссийской – 76%.

Наибольшая доля семей с автомобилями проживает в Москве (68%), Уфе и Санкт-Петербурге (по 67%), Тюмени и Красноярске (по 64%).

При этом одна машина есть у 41% российских семей, а две и более — у 13%. Больше всего таких семей проживают в Москве (23%), Красноярске (20%), Тюмени (19%), Владивостоке, Томске, Омске и Ростове-на-Дону (по 17%).В Воронеже при этом показатель приближен к среднему по России — 13%.

В топ-5 иномарок, которые предпочитают автовладельцы, в Воронеже входят Kia (7%), Renault и Ford (по 6%), а также Chevrolet, Toyota, Nissan (по 5%).

Что касается отечественных марок, то 19% автомобилей россиян приходится на Lada и ВАЗ. Чаще всего их можно встретить на дорогах Тольятти (37%), Саратова (24%), Оренбурга (23%), Самары, Набережных Челнов, Пензы, Ульяновска, Волгограда, Кирова (по 22%), Ижевска и Махачкалы (по 21%).

Средний возраст автомобиля у жителей Воронежасоставляет 6,2 года. Средняя мощность автомобиля, которым владеет россиянин, составляет 127 л.с., В Воронежеэтот показатель находится на уровне 118 л.с.

Денис Кузьмин, директор дивизиона «Защитные страховые продукты и сервисы» Сбербанка:

«Исследование показало, что семьи в возрасте от 30 до 50 лет с высоким уровнем дохода и высшим образованием обладают более чем 1 машиной с более высокими качественными характеристиками. Как правило, люди, которые попадают под это описание очень активны, ценят свое время и не хотят тратить его на долгие формальные процедуры. Недавно СберСтрахование запустило своё собственное ОСАГО, которое предлагает высокий уровень сервиса и надежность, а значит, компания поможет оперативно решить вопросы, связанные с ДТП. Кроме того, автовладельцев может заинтересовать полис КАСКО с выгодой 30% для водителей, у которых не было убытков по предыдущему полису».

Денис Скребец, управляющий Воронежским отделением ПАО Сбербанк:

«Воронеж – город-миллионник, крупный экономический центр России, через него проходят важные транспортные узлы. Трудно представить такой динамичный город без потока автомобилей. Однако ДТП, от которых не защищен даже самый аккуратный водитель, могут нарушить планы как бизнеса, так и обычных автолюбителей. Чтобы минимизировать последствия от возможной аварии, стоит вовремя продлевать полис ОСАГО. Заключить договор в СберСтраховании можно всего за несколько минут с минимальным набором документов. В условиях большого города также пригодится и полис КАСКО, который ускорит время ликвидации последствий, если виновником стали вы».