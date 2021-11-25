В Воронеже мужчина перевел мошеннику почти 1,5 миллиона рублей

Чтобы не лишиться своих сбережений, нельзя доверять звонящим незнакомцам. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

59-летний житель Железнодорожного района стал жертвой мошенника и собственной доверчивости. Мужчине позвонил незнакомец. Он представился сотрудником службы безопасности банка. Звонивший заявил, что к счету собеседника подбираются аферисты, якобы они пытались снять с него деньги. Также мнимый сотрудник банка сказал, что эти нехорошие люди хотят оформить кредиты, используя карту 59-летнего мужчины. Он предложил ему самому набрать кредитов и спрятать деньги на «безопасных» счетах.

Житель Железнодорожного района поверил аферисту и оформил на себя кредиты в нескольких воронежских банках. А потом перевел 1 миллион 479 тысяч рублей на указанные ему мошенником счета. После чего «сотрудник банка», понятное дело, перестал отвечать на звонки. А обманутый мужчина пошел в полицию.

- Всего 24 ноября в Воронежской области зарегистрировали семь мошенничеств и три кражи с банковских карт, совершенные бесконтактным способом, возбуждены уголовные дела. Ущерб, причиненный жертвам аферистов, составил более 3,2 млн рублей, - сообщили в региональном ГУ МВД.

Полицейские в очередной раз просят не доверять незнакомцам, под любым предлогом предлагающим делать какие-либо сомнительные операции с вашими деньгами.