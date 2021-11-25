Воронеж
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
+2°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия25 ноября 2021 10:43

В Воронеже мужчина перевел мошеннику почти 1,5 миллиона рублей

Аферист заставил его набрать кредитов
Юрий КОЗЛОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Чтобы не лишиться своих сбережений, нельзя доверять звонящим незнакомцам.

Чтобы не лишиться своих сбережений, нельзя доверять звонящим незнакомцам.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

59-летний житель Железнодорожного района стал жертвой мошенника и собственной доверчивости. Мужчине позвонил незнакомец. Он представился сотрудником службы безопасности банка. Звонивший заявил, что к счету собеседника подбираются аферисты, якобы они пытались снять с него деньги. Также мнимый сотрудник банка сказал, что эти нехорошие люди хотят оформить кредиты, используя карту 59-летнего мужчины. Он предложил ему самому набрать кредитов и спрятать деньги на «безопасных» счетах.

Житель Железнодорожного района поверил аферисту и оформил на себя кредиты в нескольких воронежских банках. А потом перевел 1 миллион 479 тысяч рублей на указанные ему мошенником счета. После чего «сотрудник банка», понятное дело, перестал отвечать на звонки. А обманутый мужчина пошел в полицию.

- Всего 24 ноября в Воронежской области зарегистрировали семь мошенничеств и три кражи с банковских карт, совершенные бесконтактным способом, возбуждены уголовные дела. Ущерб, причиненный жертвам аферистов, составил более 3,2 млн рублей, - сообщили в региональном ГУ МВД.

Полицейские в очередной раз просят не доверять незнакомцам, под любым предлогом предлагающим делать какие-либо сомнительные операции с вашими деньгами.