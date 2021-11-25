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Происшествия25 ноября 2021 10:22

В Воронеже разбойник избил мужчину и, угрожая топором, отобрал у него мобильник

Грабеж случился в Боровом
Юрий КОЗЛОВ
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До суда рецидивист будет сидеть в следственном изоляторе.

До суда рецидивист будет сидеть в следственном изоляторе.

Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области

32-летний воронежец подал заявление в полицию, в нем он заявил, что его ограбили. Полицейские выяснили, что мужчина в компании малознакомых ему людей выпивал в одной из квартир дома на улице Федора Тютчева микрорайона Боровое. Он поругался с одним из собутыльников. Тот его сначала несколько раз ударил по лицу, а потом, угрожая топором, отобрал мобильник, стоивший около 12 тысяч рублей.

Вскоре стражи порядка задержали в Центральном районе по подозрению в преступлении 28-летнего воронежца, уже судимого за грабеж и вымогательство. Рецидивиста доставили в отдел полиции. Там он признал свою вину. Во время обыска у него обнаружили похищенный сотовый телефон.

- Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ «Разбой» (до десяти лет лишения свободы). 28-летнего воронежца отправили в следственный изолятор, - сообщили в региональном ГУ МВД.