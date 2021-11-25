В Саудовской Аравии проведут первые в стране подводные раскопки

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Путешественники совсем скоро смогут посетить интерактивный музей, где своими глазами увидят сокровища Красного моря. Инициативу поддержало Министерство культуры Саудовской Аравии как важное направление развития и сохранения культурного наследия Королевства.

Эр-Рияд (23 ноября 2021 г.): Компания по развитию Красного моря (TRSDC), разработчик крупнейшего в мире проекта регенеративного туризма, заключила соглашение с Министерством культуры о развитии морской археологии, наследия, истории и устойчивого туризма вдоль побережья Красного моря Саудовской Аравии. Стороны также заключили Меморандум о взаимопонимании с Комиссией по наследию и второй – с Музейной комиссией. Одна из задач партнерства – проведение первых подводных археологических раскопок в Королевстве.

Меморандумы подписали Е.П. Хамед Файез, вице-министр культуры, заместитель председателя Комиссии по наследию и заместитель председателя Комиссии по музеям, и Джон Пагано, главный исполнительный директор TRSDC.

Фото: The Red Sea Development Company

«Побережье Красного моря в Саудовской Аравии богато историей, на протяжении веков оно находилось в центре мировых торговых путей. Это сотрудничество позволит нам не только досконально изучить историческое значение этого уникального региона, но и обеспечить сохранность наших открытий. TRSDC стремится к ответственному развитию необычайной природной красоты и исторической ценности Красного моря», - сказал г-н Пагано.

Саудовская Аравия берет свое начало с ранних цивилизаций Аравийского полуострова. На протяжении веков он играл важную роль в истории как место зарождения ислама и древний торговый центр, связывающий средиземноморский мир с восточными и южными источниками благовоний, специй и предметов роскоши. Торговый путь благовоний развивался примерно между 7 веком до нашей эры и 2 веком нашей эры.

Первые подводные археологические раскопки в Саудовской Аравии

Прибрежные воды Красного моря содержат важные исторические достопримечательности, например, останки древних торговых кораблей. Их исследование проведут совместно с Университетом Неаполя L’Orientale.

Фото: The Red Sea Development Company

"Сейчас обломки корабля являются наименее поврежденными и лучше всего сохранившимися деревянными останками кораблекрушения в Красном море. Это судно XVIII века с впечатляющим грузом из кувшинов, фарфора и специй свидетельствует об интенсивной торговой деятельности, происходившей в Красном море до открытия Суэцкого канала, а также его связи с более широкой географией торговли в Индийском океане. Сохранившаяся деревянная конструкция представляет собой уникальное свидетельство массивного и дорогостоящего кораблестроительства, ранее неизвестного в этом регионе», – пояснила доктор Кьяра Заццаро, директор по раскопкам кораблекрушений в Красном море и доцент кафедры Морской археологии в Неаполитанском университете "L'Orientale", Италия.

Кораблекрушение произошло между 1725-1750 годами и расположено в лагуне Аль-Ваджх. Находясь на глубине 20-22 метра, корпус остается на морском дне вместе с курганом из более чем 1000 видимых кувшинов, которые кальцинировались в единую группу. Длина коробля составляет около 40 метров, ширина – 10 метров, а вес нетронутого груза – 1000 тонн. Все артефакты будут сохранены, каталогизированы и помещены в Музей Красного моря в Джидде, а некоторые экспонаты будут представлены посетителям курорта «Красное море».

«Корпус, который кальцинировался и превратился в нечто вроде окаменевшего дерева, а также около 4000 богато украшенных глиняных сосудов различных цветов, форм и дизайнов, которые также превратились в твердую массу, останутся нетронутыми, чтобы их могли увидеть дайверы. Это станет одним из самых уникальных мест для дайвинга в мире», – добавил Пагано.

Доступная история

Партнерство также предполагает полное обследование морского дна от Джидды вдоль береговых линий Проекта Красного моря и AMAALA. Исследование, запланированное на конец этого года, позволит выявить археологические останки на дне океана.

В рамках партнерства с Museums Heritage будет запущена программа по проектированию и строительству первого морского музея, который станет единственным объектом в Королевстве с богатой коллекцией подводных находок.Музей станет образовательной площадкой и для туристов, и для жителей страны.

Партнерство направлено на увеличение количества зарегистрированных объектов в Списке всемирного наследия ЮНЕСКО в соответствии с «Видением 2030» и дальнейшее усиление вклада Королевства в достижение Целей устойчивого развития ООН.

Справка

The Red Sea Development Company (TRSDC -www.theredsea.sa) — это закрытое акционерное общество, полностью принадлежащее Государственному инвестиционному фонду Саудовской Аравии. TRSDC было создано, чтобы стимулировать развитие The Red Sea Project - роскошного регенеративного туристического направления, которое установит новые стандарты устойчивого развития.

Проект реализуется на территории более 28 000 км2 нетронутых земель и вод вдоль западного побережья Саудовской Аравии и включает обширный архипелаг, состоящий из более чем 90 нетронутых островов. На территории этого комплекса расположены широкие пустынные дюны, горные каньоны, спящие вулканы, а также древние объекты культурного наследия.

Работа по первому этапу разработки идет полным ходом и должна быть завершена к концу 2023 года. Проект достиг важных целей: на сегодняшний день подписано более 600 контрактов на сумму почти 18 млрд риалов (4,7 млрд долларов).