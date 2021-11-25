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Общество25 ноября 2021 9:28

На юге Воронежской области начали круглосуточно дежурить пограничники

Сделано это для исключения нештатных ситуаций
Ярослав ИВАНОВ
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фото: Пограничное управление ФСБ России по Белгородской и Воронежской областям

фото: Пограничное управление ФСБ России по Белгородской и Воронежской областям

На юге Воронежской области - на 56 км трассы Богучар-Кантемировка - выставили круглосуточные пограничные наряды, сообщили в Пограничном управлении ФСБ России по Белгородской и Воронежской областям. Сделано это для создания необходимых условий для охраны Государственной границы РФ и исключения нештатных ситуаций. Въезд на пограничную зону допускается только в определенных местах - они отмечены предупреждающими знаками. И при предъявлении документов, подтверждающих личность.

По всем возникающим вопросам жители Воронежской области могут обратиться в ближайшие подразделения пограничного органа, а также по телефонам (4722) 50-85-15, (4722) 50-86-18.