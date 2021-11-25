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Общество25 ноября 2021 9:15

Воронежские власти заявили, что у посетителей не могут требовать паспорт при проверке QR-кода

Личные данные (если их спрашивают) можно сообщать только по собственному желанию
Олег КУЗНЕЦОВ
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Предъявить охраннику только QR-код будет вполне достаточно.

Предъявить охраннику только QR-код будет вполне достаточно.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Воронежцы столкнулись с проблемой: на входе в магазины, кафе и рестораны часто требуют показать не только QR-код, но и паспорт. Люди возмущаются. Во-первых, далеко не всем нравится демонстрировать посторонним свои личные данные. Во-вторых, неудобно всякий раз брать с собой паспорт с риском его, например, где-нибудь потерять.

Власти успокоили: предъявлять паспорт, по закону, оказывается, совсем необязательно. Охранники не имеют права не пропускать посетителей с QR-кодами, но без других документов, подтверждающих личность, и тем более выгонять на улицу. Чиновники отмечают, что паспорт либо другой документ можно показать только по доброй воле посетителя, в случае если их корректно об этом попросили.