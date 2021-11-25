В Воронеже школу бокса, где занимаются 200 детей, выживают из Дома Ученых

Боксеры и их тренеры могут остаться без зала. Фото: vk.com/sb_pobedonosec. Фото: другой источник.

24 января в Арбитражном суде Воронежской области будут рассматривать дело по иску АНО УСНОМ «Воронежский дом ученых» о расторжении договора безвозмездного пользования домом № 13А на улице Славы с АНО «Спортивная школа бокса «Победоносец». Директор здания Михаил Ледовский намерен брать с них арендную плату. Он же стал инициатором иска.

Между тем тренеры школы разместили пост на странице ВКонтакте со своей версией причин конфликта. Они сообщили, что в 2012 году в федерации бокса Воронежской области им предложили взять помещение от бывшего Профессионально-технического училища № 11 без арендной платы. Однако с условием, что там сделают ремонт за счет собственных средств или с привлечением спонсоров. До 2019 года это соглашения выполняли обе стороны. Однако с тех пор, когда бывший гендиректор школы Ледовский перешел на должность руководителя организации «Воронежский Дом Ученых», владеющим правами на это здании, начались разговоры с его стороны на введение арендной платы. На что ему отвечали, что для начала хорошо бы компенсировать большие вложения в ремонт дома.

В конце концов, по словам представителей школы, Ледовский от слов перешел к делу: по его распоряжению в зале отключили электричество (сейчас свет дает генератор), а вскоре угрожает оставить здание без отопления. В этом случае до окончания судебного разбирательства около 200 детей, занимающихся в школе бесплатно, могут остаться без тренировок.

Связаться с Михаилом Ледовским и узнать его версию сложившейся ситуации пока не удалось.