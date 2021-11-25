В Воронежской области возбудили 11 уголовных дел по поддельным сертификатам о вакцинации

Пока разоблачили только двух продавцов липовых сертификатов о вакцинации. Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области

В Воронежской области начали возбуждать уголовные дела по поводу распространения поддельных сертификатов о вакцинации. Их уже 11. Из них восемь возбуждены по статье о подделке документов, два – за мошенничество (до шести лет лишения свободы) и одно – о служебном подлоге (до двух лет). Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на информацию регионального ГУ МВД.

По активности махинаторов, занимающихся поддельными сертификатами, Воронежская область – вторая в Черноземье. Первая – Тамбовская. Там уголовных дел вдвое больше – 22.

Полицейские отмечают, что пока ни один покупатель липовых сертификатов фигурантом уголовного дела не стал. Да и продавцов пока разоблачили всего двоих.