В Воронеже на пожаре погиб мужчина

Пожар на улице Еремеева потушили через 14 минут после сообщения о нем. Фото: из архива ГУ МЧС России по Воронежской области

В региональном ГУ МЧС сообщили, что на ночном пожаре на улице Еремеева Коминтерновского района погиб 39-летний мужчина. Вероятная причина возгорания – короткое замыкание электропроводки. Напомним, квартира в доме № 18 загорелась в 23.15 24 ноября. Пожарные помогли выйти на улицу 20 жильцам. Огонь потушили в 23.29.

Также спасатели рассказали о том, что на пожаре в Поворино на улице Карла Маркса, случившемся 24 ноября в 16.15, получил отравление дымом 52-летний хозяин квартиры. Его отвезли в Поворинскую районную больницу. Вероятная причина пожара - неосторожность при курении.