В Воронеже ночью из горящего дома эвакуировали 20 человек: есть пострадавший

Оба пожара потушили быстро, но без пострадавших не обошлось. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В среду, 24 ноября, в 23.15 загорелась квартира в доме № 18 на улице Еремеева Коминтерновского района.

- На место пожара выезжали 12 наших сотрудников на трех машинах. Они помогли выйти на улицу 20 жильцам. Пожар ликвидировали в 23.29. В комнате 3х3м огонь повредил домашние вещи и мебель на площади 5 кв.м. По оперативным данным, на пожаре есть пострадавший, - сообщили в региональном ГУ МЧС.

В тот же день в 16.15 загорелся двухквартирный жилой дом в городе Поворино на улице Карла Маркса.

- На место ЧП выезжали восемь наших сотрудников на двух пожарных машинах. Огонь потушили в 16.23. В доме 11х6м в комнате 3х3м повреждены огнем домашние вещи на площади 1 кв.м. По оперативной информации, на пожаре также есть пострадавший, - рассказали в региональном ГУ МЧС.