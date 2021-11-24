В Воронеже на школьника напали бездомные собаки

Фото Татьяны Мистюковой Фото: из архива «КП»

Воронежцы рассказали, что в Левобережном районе на школьника напала стоя бездомных собак. Мальчик не смог убежать, и животные покусали ребенка. ЧП произошло на улице Глинки в микрорайоне Никольское.

Как сообщили «Комсомолке» в мэрии, для расследования этого случая на место выезжали сотрудники управы, представители управления экологии и фирмы, занимающейся отловом беспризорных животных.

- Были выявлены восемь биркованных собак. Агрессии животные на тот момент не проявляли, однако данная территория в связи с жалобой взята на особый контроль управой и управлением экологии, - рассказали в пресс-службе мэрии Воронежа.

Напомним, все случаи агрессивного поведения уличных собак рассматриваются в Воронеже комиссионно с присутствием зоологов, которые оценивают состояние животных и принимают решение об их изъятии с улицы. Сообщить об инцидентах можно в свою управу или городское управление экологии.