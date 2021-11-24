Воронеж
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
-3°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество24 ноября 2021 17:08

С начала года воронежцам вернули больше 3,5 миллионов за некачественные товары и услуги

Права потребителей защитили Роспотребнадзор и суды
Елена ФЕДЯШЕВА
Елена ФЕДЯШЕВА
КомментироватьОставить комментарий(0)

Управление Роспотребнадзора по Воронежской области подвело итоги судебных дел за 9 месяцев года.

В этот период при участии сотрудников ведомства направлены в суды 73 исковых заявления о нарушении прав потребителей. Рассмотрены 50 из них, еще 23 находятся в судебном производстве.

Поданные иски относятся к сфере оказания коммунальных услуг, касаются информации, распространяемой в интернете, в том числе в части приобретения неограниченным кругом лиц табачной и алкогольной продукции.

Чаще всего потребители предъявляют обоснованные претензии к розничной торговле и сфере услуг, отметили в Роспотребнадзоре.

С начала года рассмотрены и удовлетворены иски в защиту конкретных потребителей по вопросам: возврата денег за некачественный товар или услугу, а также неустойки за нарушение сроков поставки товара.

Потребителям по решению судов возвращено 3532,6 тыс.рублей, из них компенсация морального вреда составила – 98,9 тыс.рублей.