С начала года воронежцам вернули больше 3,5 миллионов за некачественные товары и услуги

Управление Роспотребнадзора по Воронежской области подвело итоги судебных дел за 9 месяцев года.

В этот период при участии сотрудников ведомства направлены в суды 73 исковых заявления о нарушении прав потребителей. Рассмотрены 50 из них, еще 23 находятся в судебном производстве.

Поданные иски относятся к сфере оказания коммунальных услуг, касаются информации, распространяемой в интернете, в том числе в части приобретения неограниченным кругом лиц табачной и алкогольной продукции.

Чаще всего потребители предъявляют обоснованные претензии к розничной торговле и сфере услуг, отметили в Роспотребнадзоре.

С начала года рассмотрены и удовлетворены иски в защиту конкретных потребителей по вопросам: возврата денег за некачественный товар или услугу, а также неустойки за нарушение сроков поставки товара.

Потребителям по решению судов возвращено 3532,6 тыс.рублей, из них компенсация морального вреда составила – 98,9 тыс.рублей.