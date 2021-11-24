В Воронеже начнутся занятия в учреждениях дополнительного образования

На занятия пустят только со справкой об эпидокружении Фото: из архива «КП»

В Воронеже с 29 ноября возобновятся занятия дополнительного образования. Такое решение озвучил оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

По данным регионального управления Роспотребнадзора, ситуация по коронавирусу продолжает стабилизироваться. Например, снизилась на 20% заболеваемость среди детей.

В тоже время, как отметил на заседании оперативного штаба заместитель председателя правительства области Олег Мосолов, вакцинация работников системы образования достигла уровня в 80%, и поэтому внес предложение возобновить их деятельность кружков и секций. Губернатор это предложение поддержал, но при условии обязательного предъявления справки об эпидокружении.