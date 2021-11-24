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Происшествия24 ноября 2021 16:13

Воронежец заплатил 15 тысяч мошеннику за несуществующий усилитель микрофона

Мужчина попался на объявление в интернете
Елена ФЕДЯШЕВА
Елена ФЕДЯШЕВА
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Подозреваемого поймали в другом регионе

Подозреваемого поймали в другом регионе

В марте 40-летний воронежец сообщил в полицию, что стал жертвой мошенников. Мужчина заинтересовался интернет-объявлением о продаже усилителя для микрофона. Связался с продавцом и выразил желание приобрести товар.

- Лжепродавец сообщил, что проживает в другом регионе и готов после полной оплаты стоимости отправить усилитель покупателю посредством услуги транспортной компании, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по области.

Доверчивый воронежец перевел на банковскую карту продавца около 15 тысяч рублей, и связь со злоумышленником тут же прервалась. Объявление с сайта исчезло, а указанный в нем номер телефона оказался недоступен.

Полицейские провели расследование и установили личность и местонахождение предполагаемого мошенника. Им оказался ранее судимый за совершение аналогичного преступления 33-летний житель Свердловской области. Оперативники задержали подозреваемого по месту проживания и доставили в отдел полиции, где он сделал признание.

По факту мошенничества возбудили уголовное дело. Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы.