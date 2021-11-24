Водитель воронежской маршрутки сменил скелетов на новогодние гирлянды

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Пассажиры воронежской маршрутки №105 были приятно удивлены сменой обстановки в салоне. Вместо скелетов там появились новогодние шары, подарочные носки, мишура и гирлянды. Так водитель решил поднять настроение горожанам и напомнить о приближении праздника. Пассажиры нововведение оценили о достоинству:

- Как здорово, людям настроение поднимает в эту трудную пору. Хоть бы только не оштрафовали.

- Класс, а носки для подарков?

- И у людей хорошее настроение на день после поездки.

Такие отклики оставили горожане под новостью в паблике «Мой и твой Воронеж» в соцсети «Вконтакте».