На воронежской трассе дотла сгорела "четырнадцатая"

Фото с сайта ГУ МВД по Воронежской области

Во вторник на автодороге «с. Лизиновка - с. Шекаловка» в Россошанском районе загорелся автомобиль ВАЗ-2114. Сообщение о ЧП получили сотрудники дежурной части местного ОМВД. На место ЧП отправился экипаж ДПС. Они застали околого пылающего авто 25-летнего местного жителя, который безуспешно пытался потушить огонь.

Сотрудники ГИБДД перекрыли дорогу и отвели водителя на безопасное расстояние. После этого приступили к тушению машины огнетушителями до приезда пожарного расчета.

По предварительным данным, причиной ЧП стала неисправность электропроводки автомобиля. В результате происшествия никто не пострадал.