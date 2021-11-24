Воронежские спортсмены взяли серебро Кубка России студенческой ассоциации по пляжному волейболу

Игорь Якунин и Данила Ремезов на пьедестале почета. Фото: cspsk-vrn.ru

Воронежцы Игорь Якунин и Данила Ремезов отлично выступили в финале Кубка России студенческой ассоциации по пляжному волейболу. В нем участвовали мужские и женские команды, которые вели борьбу за медали в крытом зале.

Финал Кубка страны проходил в Москве. В нем студенты ВГПУ, которые являются членами сборной Воронежской области, Игорь Якунин и Данила Ремезов встречались со столичными спортсменами – командой МЭИ. Наши парни уступили со счетом 0:2 (15:21 и 13:21). Таким образом, столичные волейболисты выиграли Кубок, воронежцы заняли второе место. Третьими стали «пляжники» Ростова-на-Дону, четвертыми – челябинцы.

- Результат высокий, потому что это финал всех команд России. Наши ребята благодаря тому, что они являются игроками команды «Кристалл-Черкизово», имеют определенный уровень мастерства и в пляжном волейболе. Это еще раз подчеркивает правильную модель подготовки воспитанников воронежского волейбола и взаимодействия с вузами, - отметил в мини-интервью региональному Центру спортивной подготовки сборных команд президент федерации волейбола Воронежской области Игорь Балашев.