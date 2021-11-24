В Воронеже растет число вакансий с удаленной работой

Фото из архива КП Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В ноябре в Воронеже выросло число вакансий с удаленной работой до 10,6% от общего количества предложений. Об этом 24 ноября сообщил сервис SuperJob, проведя исследование.

Согласно его данным, потребность в специалистах, которые не прочь поработать по сравнению с октябрем возросла на 2,4%. При этом в ноябре прошлого года на удаленку пришлось 8,6% от всех предложений.

По мнению экспертов, на рост предложений также повлияла заинтересованность работодателей из других регионов, которые подыскивали себе сотрудников в Воронеже. Например, нужны специалисты для работы в call-центрах, IT-сфере, продажах, технической поддержке и EdTech. В этих случаях неважно их местонахождение. Главными работодателями становятся крупные столичные банки, маркетплейсы, сервисы доставок, call-центры, онлайн-школы, IT-компании.

Эксперты прогнозируют, что после принятия закона об электронном документообороте количество вакансий с дистанционным типом работы в регионах будет только увеличиваться.