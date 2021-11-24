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Общество24 ноября 2021 15:39

1680 беременных жительниц Воронежской области получили консультации по волнующим вопросам

Женщинам помогли в кризисных центрах
Елена ФЕДЯШЕВА
Елена ФЕДЯШЕВА
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За девять месяцев этого года в кризисные центры и кабинеты медико-социальной поддержки Воронежской области обратились за помощью 1680 беременных. Эти учреждения предназначены для комплексной психологической помощи, консультаций юристов и социальных работников по вопросам пособий и денежных выплат, связанных с рождением ребенка. Центры также предоставляют жилье и работу матерям, попавшим в сложную ситуацию.

Также в регионе работает горячая линия по вопросам незапланированной беременности - 241-35-91. Позвонив по этому телефону ежедневно в рабочие дни с 8:00 до 16:00, женщина может проконсультироваться с психологом или гинекологом.

Контакты кризисных центров можно найти на сайте департамента здравоохранения области.