Воронежский фестиваль "Читай-болтай" проведут в мае 2022 года

Организаторы книжного фестиваля «Читай-Болтай» сообщили о новых датах форума. Фестиваль теперь перенесли на май 2022 года (ранее собирались провести в декабре), в прежние даты из-за нестабильной ситуации, связанной с распространением коронавируса, это не представляется возможным, сообщил оргкомитет. «Читай-Болтай» теперь хотят сделать с 13-го по 15-е мая.

- Мы просим с пониманием отнестись к постоянным изменениям. Не хотим подвергать участников и посетителей фестиваля рискам и доставлять им неудобства, поэтому объявляем о переносе заблаговременно. Надеемся, что к весне ситуация стабилизируется, - отметили организаторы.

Тема фестиваля останется прежней - «Игра в будущее». Участники раскроют ее в контексте экологии, психологии, педагогики, футурологии и фантастики - в том числе через игровые техники. В рамках фестиваля планируют провести еще один выпуск книжного стендапа «Кот Бродского: говорят подростки».