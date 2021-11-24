В Воронеже мошенник за неделю вытянул из пенсионера почти 1,1 миллиона рублей

71-летний житель Центрального района по указанию мошенника перевел на восемь разных счетов 1 миллион 90 тысяч рублей. Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

71-летний житель Центрального района стал очередной жертвой мошенника. Аферист позвонил ему, представился сотрудником службы безопасности банка. И заявил, что на счет пенсионера совершена хакерская атака, так что он может лишиться всех своих сбережений. Выход один – перевести деньги на якобы безопасный «резервный счет».

Пожилой мужчина поверил. И начал следовать инструкциям афериста. Выполняя его указания, пенсионер за неделю перевел на восемь разных счетов 1 миллион 90 тысяч рублей. Мошенник заявил, что как только хакеров обезвредят, ему обязательно позвонят и пояснят, как вернуть деньги. Пожилой человек ждал этого хорошего известия месяц. И только потом написал заявление в полицию.

- По этому факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество» (до десяти лет лишения свободы со штрафом до миллиона рублей). Всего 23 ноября было пять сообщений о похожих преступлениях. Ущерб, причиненный доверчивым людям, составил 1 миллион 150 тысяч рублей, - рассказали в региональном ГУ МВД.

Полицейские настоятельно рекомендуют жителям Воронежской области проявлять бдительность. Необходимо с недоверием относиться к предложениям незнакомцев о совершении финансовых операций. В случае звонков из банка лучше всего сбросить вызов и самостоятельно перезвонить по бесплатному номеру на оборотной стороне пластиковой карты. Особое внимание нужно уделять реквизитам, на которые вы переводите свои сбережения. Если все же стали жертвой мошенничества, немедленно обратитесь в ближайший отдел полиции или по телефону 02! Так возрастает возможность раскрыть преступление по «горячим следам».