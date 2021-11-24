Банк Уралсиб вошел в Топ-5 лучших ипотечных программ на вторичном рынке

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В первую пятерку рейтинга попала программа Уралсиба «Готовое жилье».

В рейтинге рассматривались предложения российских банков из Топ-50 по размеру розничного кредитного портфеля на 01.10.2021 года. Ключевыми критериями при составлении рейтинга являлись величина процентной ставки по договору, сумма ежемесячных платежей и полная стоимость кредита. Также учитывались такие факторы как сумма кредита и срок, на который оформляется ипотека, размер первоначального взноса, условия страхования недвижимости, условия досрочного погашения без комиссий и штрафов и другие параметры.

Ознакомиться с полными условиями ипотечных программ, а также подать заявку на получение кредита можно в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ». На правах рекламы