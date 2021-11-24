Воронежцы просят уволившихся медиков вернуться в скандально известную поликлинику в Шилово

Фото активистки Дарьи Баранниковой

Уволившихся медиков попросили вернуться в поликлинику №7, что находится в воронежском микрорайоне Шилово. Новый главврач пересмотрел условия труда, а также зарплаты работников. Об этом написала местная активистка Дарья Баранникова. Свой пост она опубликовала 23 ноября в группе «Жители Воронежа» (Мкр.Шилово)» в соцсети «ВКонтакте».

К своему посту она прикрепила фото списка вакансий. На работу в поликлинику приглашают 12 медиков, а также прочий персонал – сантехника, электрика, уборщицу, дворника и лифтера. Особенно ждут людей в белых халатах. Даже указаны примерные зарплаты. У врачей они в районе 50 тысяч рублей.

— Мы ждем как новых, так и ушедших врачей, и медсестер! Вы нам очень нужны, приходите к нам! От себя могу обещать, что в обиду мы Вас точно не дадим. Жители Шилово старались в первую очередь улучшить условия для врачей, чтобы им было комфортно работать, а мы взамен могли бы получать медицинскую помощь и услуги, — написала девушка.

Кроме того, жителей микрорайона попросили быть терпимее к новым, молодым врачам и соблюдать все коронавирусные правила.

Напомним, шиловская поликлиника в этом году не раз становилась в эпицентре скандалов. Волну негодования у пациентов вызвали ранее массовые увольнения в корпусе № 6. Местные жители даже создали петицию с требованием сменить руководство медучреждения, а также нанять новых врачей и поднять им зарплаты. В сентябре руководство сменилось, а персонала как не было, так и нет.