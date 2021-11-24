В воронежском райцентре невестка украла у свекрови золотые украшения

Калачеевский районный суд готовится к рассмотрению уголовного дела, фигуранткой которого стала 31-летняя местная жительница. Ее обвиняют в краже денег и ограблении свекрови. Об этом сообщили в пресс-службе суда 23 ноября.

Инцидент случился еще в феврале. Женщины поссорились, и невестка обвинила свекровь в том, что та якобы специально спрятала от нее золотые крестик и обручальное кольцо сына. Разъяренная молодая женщина решила применить силу и завладеть всем золотом сразу. Она схватила пенсионерку за одежду и заставила снять с себя украшения. Старушка отдала ей все. Только потом украшения оказались в ломбарде. Невестка выручила за них 22 тысячи рублей.

А в августе молодая женщина без зазрения совести взяв телефон свекрови якобы позвонить перевела на свой тысячу рублей с банковской карты родственницы.

Свекровь обратилась в полицию. В отношении невестки возбудили два уголовных дела по ч. 1 ст. 161 УК РФ («Грабеж») и п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ («Кража»).