Воронеж
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
+2°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество24 ноября 2021 11:49

Прокурорская проверка нагрянула в крупный распределительный центр "Пятерочки" под Воронежем

Ведомство заинтересовало качество продуктов первой необходимости
Елена ФЕДЯШЕВА
Елена ФЕДЯШЕВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
К проверкам привлекут сотрудников Роспотребнадзора и Россельхознадзора

К проверкам привлекут сотрудников Роспотребнадзора и Россельхознадзора

Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

Прокуратура Рамонского района начала проверку качества продуктов в крупном распределительном центре торговой сети «Пятерочка» под Воронежем. К надзору привлекли также сотрудников Роспотребнадзора и Россельхознадзора.

Инспекторы обратят пристальное внимание товарам, которые входят в потребительскую корзину. Это хлебная и молочная продукция, мясо, рыба, овощи и фрукты. Оценить их качество и безопасность позволят лабораторные исследования проб продукции.

- По результатам проверки при наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры по устранению нарушений и привлечению виновных лиц к ответственности, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Воронежской области.