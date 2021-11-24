Прокурорская проверка нагрянула в крупный распределительный центр "Пятерочки" под Воронежем

К проверкам привлекут сотрудников Роспотребнадзора и Россельхознадзора Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

Прокуратура Рамонского района начала проверку качества продуктов в крупном распределительном центре торговой сети «Пятерочка» под Воронежем. К надзору привлекли также сотрудников Роспотребнадзора и Россельхознадзора.

Инспекторы обратят пристальное внимание товарам, которые входят в потребительскую корзину. Это хлебная и молочная продукция, мясо, рыба, овощи и фрукты. Оценить их качество и безопасность позволят лабораторные исследования проб продукции.

- По результатам проверки при наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры по устранению нарушений и привлечению виновных лиц к ответственности, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Воронежской области.