Число заявлений на дистанционные операции с недвижимостью в Воронежской области выросло на четверть

В этом году в Воронежское управление Росреестра поступило 10680 заявлений по экстерриториальному принципу. И это на 25% больше, чем за аналогичный период прошлого года (8545). Причем из общего числа заявлений этого года 70% были поданы гражданами через МФЦ Воронежа и области.

- С января 2021 года экстерриториальный прием документов доступен для воронежцев во всех офисах МФЦ города и области, а также на сайте Росреестра. То есть граждане дистанционно могут поставить на учет и зарегистрировать права на недвижимое имущество, которое расположено в другом регионе. Мы явно видим, что данная услуга показала востребованность у заявителей, в первую очередь, благодаря удобству: люди экономят свои ресурсы – время и денежные средства, – рассказала руководитель Управления Росреестра по Воронежской области Елена Перегудова.

Экстерриториальный принцип оказания услуг Росреестра – это возможность обращаться за государственной регистрацией прав и постановкой на государственный кадастровый учет независимо от места расположения объекта недвижимости. В случае подачи заявления по экстерриториальному принципу регистрацию проводит орган по месту нахождения объекта недвижимости. Процедура проводится на основании электронных документов, созданных органом регистрации по месту приема документов. Сроки учетно-регистрационных действий в этом случае те же, что и при обычном способе подачи документов для учета и регистрации и составляют пять рабочих дней – для кадастрового учета, семь рабочих дней – для регистрации права собственности, а для одновременной процедуры кадастрового учета и регистрации прав – всего десять рабочих дней.