Воронежец в наркотическом опьянении угнал автомобиль

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП"

В полицию Воронежа обратился 54-летний местный житель и сообщил об угоне автомобиля «Лада Гранта». Об этом 24 ноября сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

По горячим следам оперативники нашли злоумышленника. Им оказался ранее судимый 32-летний воронежец. Мужчина увидел припаркованный автомобиль ночью, когда проходил мимо многоквартирного дома по улице Героев Сибиряков. Недолго думая, он решил угнать авто. Самому это показалось не под силы, и он позвал друзей, которые помогли откатить «Ладу» на улицу 9 января.

В полицейском участке мужчина объяснил правоохранителям свой поступок тем, что был под действием наркотиков в этот момент.

По факту полицейские возбудили уголовное дело по ч. 2. Ст. 158 УК РФ («Кража»). Воронежцу грозит до пяти лет лишения свободы.