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Здоровье24 ноября 2021 10:09

На лечении в больницах Воронежской области остаются 3 537 пациентов с ковидом

Всего коечный фонд насчитывает 5 198 мест
Елена ФЕДЯШЕВА
Елена ФЕДЯШЕВА
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В Воронежских стационарах продолжается постепенное сокращение коечного фонда для лечения коронавируса. По данным регионального департамента здравоохранения, на утро 24 ноября места для стационарной помощи пациентам с ковидом остались в 38 медицинских организациях: 5 198 койки.

Свернули койки в ВОКОБ, ВОКБ №2, ВОКИБ, ВОГЦ, ВГБ №16, ВГКБ №11, ВГКБ №20, ВРД №2, ВГКБ №5, ВОКПТД, Нижнедевицкой РБ, Верхнемамонской РБ, Репьевской РБ, Каменской РБ, Новохоперской РБ, Петропавловской РБ, Подгоренской РБ, Терновской РБ, Воробьевская РБ, Каширская РБ, Бобровский ПТД и 416 военный госпиталь Минобороны России.

К 24 ноября в стационарах находятся 3 537 заболевших.