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Спорт24 ноября 2021 10:02

Воронежские фехтовальщики завоевали два серебра на крупном всероссийском турнире

Особенно отличился Дмитрий Чурсанов
Юрий КОЗЛОВ
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Дмитрий Чурсанов (крайний слева) на пьедестале после индивидуальных соревнований рапиристов.

Дмитрий Чурсанов (крайний слева) на пьедестале после индивидуальных соревнований рапиристов.

Фото: cspsk-vrn.ru

Воронежские спортсмены завоевали две серебряные медали на всероссийском турнире в Саратове. В нем участвовали спортсмены от 15 до 18 лет. На турнир приехали 450 фехтовальщиков из 19 регионов страны.

- Наши спортсмены отлично выступили в возрастной категории 2007-2009 годов рождения. В соревнованиях рапиристов серебряную медаль завоевал воспитанник СШОР № 14 Дмитрий Чурсанов. Он уступил только представителю Нижнего Новгорода Александру Чуеву. И это при том, что в этом возрасте за медали боролись 93 человека. Еще одно серебро Чурсанов завоевал уже в командном первенстве вместе с еще одним членом сборной Воронежской области Филиппом Рытко и спортсменом из Магнитогорска Иваном Зальмуниным. За победу здесь боролись 23 команды, а на первое место поднялись спортсмены из Нижнего Новгорода, - сообщили в региональном Центре спортивной подготовки сборных команд.

Воронежские рапиристы стали вторыми и в командном первенстве.

Воронежские рапиристы стали вторыми и в командном первенстве.

Фото: cspsk-vrn.ru

- Соревнования проходили перед первенством России до 15 лет, которое состоится в декабре в Смоленске. Своим результатом ребята продемонстрировали готовность к предстоящему старту. Будем надеяться, что тренеры выбрали правильную тактику подготовки перед важным стартом для этих спортсменов. Это уже второй всероссийский старт за последние два месяца, где воспитанники Светланы Алиевой и Виктора Снытникова демонстрируют высокие результаты. Хочу отметить, что эти ребята будут также готовиться и принимать участие в летней спартакиаде учащихся России 2022 года, - рассказала главный тренер сборной Воронежской области по фехтованию Аниса Петрова.