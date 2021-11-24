Ветер из Алжира принесет в Воронеж потепление до +8 градусов

В ближайшее воскресенье на прогулках можно будет даже посидеть на скамейке, не боясь себе чего-нибудь застудить. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Воронежские синоптики дали прогноз погоды на ближайшие выходные. Нынешний холод сменится очень теплой до конца ноября погодой – столбик термометра поднимется до +8 градусов.

- Такой скачок температуры связан с тем, что антициклон, обеспечивающий сейчас морозные ночи и холодные дни, уходит на восток. Наш регион оказывается в его хвосте, засасывающем воздушные массы с Каспия, с Ирака, - рассказал Александр Сушков, руководитель Воронежского гидрометцентра. – На смену антициклону идет циклон с запада. Воронежская область окажется на границе атмосферных фронтов. И в нее произойдет заток совсем теплого воздуха со Средиземного моря, из Алжира. Поэтому 28 ноября потеплеет до +8 градусов. И вплоть до конца осени дневная температура либо останется такой же, либо даже повысится до +9. Зима может вступить в свои права не раньше 5 декабря. Сейчас над Атлантикой формируется новый антициклон, который, ориентировочно, может вернуть морозную погоду именно к этому дню.

По уточненному прогнозу, в Воронеже в ночь на четверг, 25 ноября, будет облачно при -4 градусах. Днем ветер может усилиться до 13 м/c. Потеплеет до +2. Будет по-прежнему пасмурно.

В пятницу, 26 ноября, ночью подует юго-западный ветер. Снова синоптики ожидают -4 градуса при облачной погоде. Днем солнце также не выглянет. Подует южный ветер. Температура опять поднимется до +2.

В ночь на субботу, 27 ноября, возможен небольшой снег при -3 градусах. Днем снова сменится ветер – на этот раз юго-восточный, причем возможны порывы до 14 м/c. Потеплеет до +4 градусов. Вероятен мокрый снег, переходящий в сильный дождь.

В воскресенье, 28 ноября, польет мощный дождь. Зато потеплеет до +3. Днем дождь будет слегка накрапывать. Температура поднимется до +8.