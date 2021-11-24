Для нужд Воронежского лесопожарного центра закупили 10 УАЗов

Фото с сайта управления лесхоза области

В Воронежскую область поступила последняя в этом году партия техники для лесопожаного центра. Это 10 автомобилей УАЗ в рамках регионального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология».

Напомним, на новую технику в этом году выделялось выделили 103,6 млн. рублей. На эти деньги в Воронежскую область приобрели 84 единицы машин и 933 единицы оборудования - тракторы, автоцистерны, автомобили повышенной проходимости, противопожарные установки, огнетушители, бульдозеры и плуги.

Новая техника уже используется при проведении лесохозяйственных работах, профилактических противопожарных мероприятий и тушении пожаров.