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Общество24 ноября 2021 9:27

Для нужд Воронежского лесопожарного центра закупили 10 УАЗов

Они пополнят уже имеющийся парк спецтехники
Елена ФЕДЯШЕВА
Елена ФЕДЯШЕВА
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Фото с сайта управления лесхоза области

Фото с сайта управления лесхоза области

В Воронежскую область поступила последняя в этом году партия техники для лесопожаного центра. Это 10 автомобилей УАЗ в рамках регионального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология».

Напомним, на новую технику в этом году выделялось выделили 103,6 млн. рублей. На эти деньги в Воронежскую область приобрели 84 единицы машин и 933 единицы оборудования - тракторы, автоцистерны, автомобили повышенной проходимости, противопожарные установки, огнетушители, бульдозеры и плуги.

Новая техника уже используется при проведении лесохозяйственных работах, профилактических противопожарных мероприятий и тушении пожаров.