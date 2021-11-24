Воронеж
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
-3°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество24 ноября 2021 9:07

Коронавирус нашли еще у 739 воронежцев за сутки

Власти региона констатируют, что четвертая волна пошла на спад
Евгения ФРОЛОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото из архива КП

Фото из архива КП

Фото: из архива «КП»

За последние 24 часа коронавирусную инфекцию нашли еще у 739 воронежцев. Об этом сообщил региональный оперштаб в среду, 24 ноября.

Всего с начала пандемии в регионе число заболевших выросло уже до 172 743 человек.

Рост заболеваемости снижается, хотя четвертая волна коронавируса в России еще не закончилась, но спад уже ощущается. Тремя неделями ранее ежесуточное число заражений было более 800. Смертность доходила до 85 человек за 24 часа.

В Воронежской области пока не сняли ограничения. Одно из них – QR-коды для посещения торговых центров, кинотеатров, театров и развлекательных заведений. Как их получить, если возникают проблемы, читайте здесь.