Коронавирус нашли еще у 739 воронежцев за сутки

Фото из архива КП Фото: из архива «КП»

За последние 24 часа коронавирусную инфекцию нашли еще у 739 воронежцев. Об этом сообщил региональный оперштаб в среду, 24 ноября.

Всего с начала пандемии в регионе число заболевших выросло уже до 172 743 человек.

Рост заболеваемости снижается, хотя четвертая волна коронавируса в России еще не закончилась, но спад уже ощущается. Тремя неделями ранее ежесуточное число заражений было более 800. Смертность доходила до 85 человек за 24 часа.

В Воронежской области пока не сняли ограничения. Одно из них – QR-коды для посещения торговых центров, кинотеатров, театров и развлекательных заведений. Как их получить, если возникают проблемы, читайте здесь.