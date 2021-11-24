На воронежских дорогах за сутки сбили двух пешеходов

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП"

В Воронеже и области за минувшие сутки в двух ДТП с участием пешеходов пострадали мужчины. Подробности рассказали в ГУ МВД по региону 24 ноября.

Первая авария произошла в Грибановском районе в 00.05 часов на 393 километре автодороги Р-298 «Курск - Борисоглебск». По предварительным данным, 35-летний житель Поворинского района на «Шкоде Октавия» сбил идущего по дороге в нарушении правил 19-летнего местного жителя.

В Воронеже ДТП случилось в 14.50 у дома № 3 по улице площадь Ленина. 71-летний местный житель на «FORD Escape», двигаясь со стороны улицы Платонова в сторону Плехановской на нерегулируемом переходе, сбил 60-летнего мужчину. Пешеход ехал на роликах слева направо по ходу движения транспортного средства.

В результате ДТП мужчины получили травмы и были госпитализированы.

Сотрудники полиции проводят проверку, устанавливают обстоятельства и причины произошедшего.