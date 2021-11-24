Два футболиста воронежского «Факела» вошли в сборную 24 тура ФНЛ

Хызыр Аппаев забивает второй гол "Факела" в матче с "Нефтехимиком", ставший победным. Фото: с сайта ФК "Факел"

В символическую сборную 24-го тура попали два игрока «Факела» – полузащитник Роман Акбашев и нападающий Хызыр Аппаев. В игре с «Нефтехимиком» Роман сделал две голевые передачи, а Хызыр записал на свой счет победный мяч. Кроме того, форвард фактически заставил игрока нижнекамского «Нефтехимика» Максима Ширяева отправить мяч головой в свои ворота. Так что, можно сказать, что Аппаев обеспечил два гола «Факела» в этом матче.

Что же касается Акбашева, то аналитики не могли не отметить его пас-конфетку, после которого был забит победный гол. Для Романа это уже четвертое попадание в символическую сборную тура.

Роман Акбашев привычно рулил игрой "Факела" в середине поля, раздавая великолепные передачи. Фото: с сайта ФК "Факел"

Компания у двух игроков «Факела» в сборной 24 тура яркая. Голкипер «Волгаря» Олег Смирнов спас команду от поражения в домашнем матче с «Краснодаром-2». В компенсированное время, на 92-й минуте игры, вратарь отразил пенальти в исполнении Руслана Апекова. «Волгарь» провел пятый сухой матч подряд! В четырех из них ворота астраханской команды защищал Смирнов.

Защитник «Спартака» Артем Воропаев помог своей команде добыть победу над «Аланией» в матче-триллере в Грозном. В конце первого тайма при счете 1:1 он подключился в атаку и вывел красно-белых вперед. Артем вообще был активен весь матч, став одним из лучших игроков встречи.

Конголезец Владис-Эммерсон «выжигал» все в центре защиты. Он стал вторым среди игроков всех команд по перехватам (14) и седьмым по отборам и подборам (18). Благодаря его надежной игре, «СКА-Хабаровск» не пропустил на выезде от «Торпедо», сыграв с одним из лидеров чемпионата вничью.

Тургай Мохбалиев впервые вышел в стартовом составе «Ротора» и сразу же забил. 21-летний защитник на 48-й минуте вывел свою команду вперед, дав шанс волжанам прервать десятиматчевую серию без побед. Увы, в гостях они все равно проиграли калининградской «Балтике» - 2:1. Но на Тургае стоит обратить внимание Олегу Василенко при подготовке к матчу в Волгограде, который завершит первую часть сезона «Факела».

Полузащитник «Спартака-2» Степан Оганесян в матче с «Аланией» отдал голевую передачу и нанес по воротам владикавказского клуба пять ударов, он вошел по этому показателю в пятерку лучших в туре.

Полузащитник «Оренбурга» Николай Титков попал в символическую сборную тура во второй раз подряд. Футболист вновь много обострял, отдав 15 передач в последнюю треть поля, и заработал пенальти. Если бы не Джоэль Фамейе, смазавший 11-метровый, «Оренбург» обеспечил бы себе победу еще за 15 минут до окончания основного времени матча. Но уральцы и так победили московский «Велес» в гостях – 2:1 и обеспечили себе первое место в ФНЛ на зимний перерыв.

Хавбек томской «Томи» Александр Ставпец сделал все для победы своей команды над «Акроном», забив два мяча. Но сибирякам удалось добиться в гостях лишь результативной ничьей – 3:3. Особенно красивым получился второй гол, когда футболист обводящим ударом из-за пределов штрафной площади попал прямо под перекладину. Ставпец с 14-ю мячами в активе вышел на второе место в гонке бомбардиров ФНЛ, отставая от нападающего «Нефтехимика» Александра Юшина всего на три.

Гол+пас Василия Алейникова стали залогом выездной победы «Кубани» над ивановским «Текстильщиком» - 3:1. Кроме результативных действий полузащитник краснодарского клуба отметился семью ударами, став по этому показателю лучшим в туре.

Дубль Владимира Сычевого принёс «Оренбургу» важную победу над «Велесом». Второй гол получился особенно запоминающимся. Сычевой ударил издали, и мяч попал в нижний угол ворот. Он забил во втором туре подряд.

«Спартак-2» под руководством Евгения Бушманова одержал красивую победу над одним из лидеров чемпионата – «Аланией». Главный тренер красно-белых тактически переиграл своего визави Спартака Гогниева. И сделал это красиво.