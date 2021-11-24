В воронежских отделениях почты очереди стоят на улице

Очереди в почтовых отделениях упираются в двери выхода Фото: Ярослав ИВАНОВ

В воронежских отделениях почты люди ежедневно изнывают в огромных очередях. Хвост выстраивается на улице порой метров на 100. Горожане жалуются, что не могут получить корреспонденцию по несколько дней! В частности, в 5-м отделении в военном городке катастрофическая ситуация.

В головном офисе объясняют это болезнью сотрудников.

- К сожалению из-за больничных наших сотрудников в некоторых отделениях почтовой связи работают не все операционные окна. Очереди могут образовываться из-за необходимости воронежцев соблюдать социальную дистанцию. Сотрудники Почты России не ограничивают вход посетителей в отделения, - ответили в пресс-службе Воронежского главпочтамта.

Удивительно, что при таких очередях график работы почты сокращен - начинается с 10.00 (раньше отделения открывались с 8 утра), хотя логичнее его увеличить, чтобы не создавать «заторы». И можно было бы привлечь дополнительных сотрудников - хотя бы из числа студентов, да и безработных в городе достаточно.

- Напомним, что большую часть почтовых услуг можно получить на дому, а также дистанционно при помощи цифровых сервисов Почты России. Наши почтальоны в срок доставляют социальные выплаты, газеты и журналы, корреспонденцию, принимают коммунальные платежи, налоги и пр. На сайте компании и в мобильном приложении можно заказать доставку посылок и мелких пакетов на дом, вызвать курьера для оформления EMS-отправления, оформить подписку, вести юридически значимую переписку с государственными органами в электронном формате и оплачивать коммунальные услуги. Сервис онлайн-оформления и оплаты посылок позволяет минимизировать время пребывания в почтовом отделении, - рапортуют в пресс-службе ведомства.

Непонятно, как минимизировать время пребывания в почтовом отделении, если нужно получить посылку! Убив несколько дней на стояние (люди не могут потратить несколько часов в очереди - есть ведь и работа, другие дела), воронежцы должны заказать за деньги услугу на дом? И потом еще, бросив работу и дела, ждать дома полдня или несколько дней?