В Воронежской области шофер «КамАЗа» покалечился, спасая водителя-нарушителя

Последствия ДТП. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Во вторник, 23 ноября, в 13.20 на пятом километре дороги Воронеж - Луганск - село Пухово в Лискинском районе случилась авария. 64-летний местный житель, руливший «Ладой-Калиной», выезжал с грунтовой дороги и не пропустил «КамАЗ». Видимо, вовремя не заметил грузовик. Шофер «КамАЗа», 47-летний местный житель, уходя от столкновения, вылетел с дороги и опрокинулся на бок. Он получил травмы, на скорой его увезли в больницу.

"КамАЗ", уходивший от столкновения, опрокинулся на бок. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

- Всего 23 ноября в Воронежской области случилось 112 ДТП, из них 89 – в Воронеже, 19 – на дорогах в районах, 4 – на федеральных трассах. В шести авариях получили травмы шесть человек, - сообщили в региональном ГУ МВД. – Автоинспекторы остановили 15 пьяных водителей и еще 35 выезжавших на встречную полосу, они будут оштрафованы.