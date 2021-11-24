В воронежском райцентре проект «Родного парка» обойдется в 14 млн

Концепция благоустройства «Родной парк»

Неухоженный, неосвещенный «Родной парк» в Семилуках Воронежской области будет благоустроен. Власти города начали поиск подрядчика для проектирования его реконструкции. Аукцион объявили 22 ноября, следует из документов сайта госзакупки.

«Родной парк» – самая крупная рекреационная зона райцентра. Он расположен в живописном месте на берегу реки Дон. Сейчас он находится в плачевном состоянии. В рамках реконструкции там построят амфитеатр, проложат новые дорожки, обустроят смотровые площадки, детские и спортивные зоны и высадят новые деревья и кустарники.

Стоимость проектирования власти оценили в 14 млн рублей. Проект должен быть готов к середине марта 2022 года. Деньги выделят на это из областного и местного бюджетов.

Ранее проект парка в Семилуках стал победителем конкурса Минстроя в 2021 году на лучшую концепцию благоустройства общественных пространств в малых городах и исторических поселениях. На эти цели он получит около 260 млн рублей.